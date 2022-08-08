Четвертый класс пожароопасности установился в Нижегородской области

Четвертый класс пожароопасности установится местами по Нижегородской области с 9 августа. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 11.02 поступило предупреждение, что в период с 9 по 15 августа местами по Нижегородской области ожидается 4 класс пожароопасности лесов, - говорится в сообщении.

В связи с этим нижегородцев просят быть особенно внимательными с открытым огнем, не разводить костров и не сжигать сухую траву.

- Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и лес, - предупреждают спасатели. – Это может нанести значительный материальный ущерб и привести к гибели людей.