Авиарейс Нижний Новгород – Сочи задерживают 8 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Сочи, запланированный на 8 августа, задерживают. Об этом пассажиров предупредили на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода Чкалов.

Рейс SU-2973 должен был отправится из Нижнего в Сочи сегодня, 8 августа, в 14.55. Вылет самолета российской авиалинии Аэрофлот перенесли на 8 августа на 16.40. В аэропорте Адлер города Сочи самолет должен приземлиться 8 августа в 18.50. Регистрация на воздушное судно А-320 пройдет с 13.40 до 16.00.

Причины, по которым рейс в Сочи задержали не уточняются.

Напомним, прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи запустят с 1 июня.

Теперь нижегородцы смогут улететь в Сочи каждый день. Стоит отметить, что такие регулярные рейсы напрямую свяжут 9 городов России с южным курортом - Нижний Новгород, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Уфа