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Общество8 августа 2022 8:28

Проекты «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» признаны приоритетными в Нижегородской области

Они получат льготы по налогу на имущество
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Проекты «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» признаны приоритетными в Нижегородской области. Благодаря этому они получат льготу по налогу на имущество. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

- Проект «Догазификации населенных пунктов» ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» предусматривает бесплатное подведение сетей для более 27 тысяч домовладений в 45 муниципальных образованиях Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Проект «Строительства установки изомеризации ПЕНЕКС» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предусматривает создание установки изомеризации ПЕНЕКС. Она предназначена для переработки легкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.