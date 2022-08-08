Проекты «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» признаны приоритетными в Нижегородской области. Благодаря этому они получат льготу по налогу на имущество. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

- Проект «Догазификации населенных пунктов» ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» предусматривает бесплатное подведение сетей для более 27 тысяч домовладений в 45 муниципальных образованиях Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Проект «Строительства установки изомеризации ПЕНЕКС» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» предусматривает создание установки изомеризации ПЕНЕКС. Она предназначена для переработки легкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.