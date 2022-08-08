Четырехполосную дорогу начали строить вдоль ЖК «Новая Кузнечиха»

В жилом комплексе «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде построят четырехполосную дорогу. Она соединит микрорайон с Казанским шоссе и улицей Академика Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба девелоперской компании «Столица Нижний».

- На первом этапе будет построена часть автодороги от пересечения с существующей дорогой на Новопокровское до улицы Академика Сахарова — по ныне действующему проспекту Героев Донбасса, - говорится в сообщении. – Затем с у квартала с домами № 19 и 20 будет организовано кольцевое движение. А у дома № 4 второй очереди жилого комплекса будет находиться остановка общественного транспорта.

Уже известно, что автодорога строится за счет средств федеральной программы. Ее строительство будет длиться с 2022 по 2024 годы. Оно обойдется в 300 миллионов рублей в год.