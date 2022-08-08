Открытый фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца» состоится в Выксе с 12 по 14 августа ФОТО: администрация г.о. г. Выкса

XV открытый фестиваль бардовской песни «Наполним музыкой сердца» пройдет в городе Выкса с 12 по 14 августа. С этого года фестиваль будет носить имя российского барда и председателя жюри фестиваля Леонида Сергеева, недавно ушедшего из жизни. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области, ссылаясь на администрацию города Выкса.

Программа фестиваля довольно насыщенна и включает мероприятия и занятия для детей и взрослых. Не только бардовские песни, которые буду звучать на конкурсе и на концерте с участием гостей, но и соревнования по волейболу и настольному теннису заявлены в программе. Также Дворец культуры организует «Бард-зарядку», семейные эстафеты, мастер-классы и фотоконкурсы, дискотеку, просмотры кинофильмов. Времени скучать просто не будет!

Фестиваль будет проходить в детском центре «Костер» рабочего поселка Досчатое города Выкса Нижегородской области. Взрослый входной билет стоит 200 рублей, стоимость билета для детей от 6 до 14 лет – 50 рублей. Входные билеты действительны на все дни фестиваля.