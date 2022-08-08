Школу и детсад построят в пятом микрорайоне Мещерского озера

Школу и детский сад построят в пятом микрорайоне Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Документация для этого будет готова в середине сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- С учетом ситуации региональный Минград и администрация Нижнего Новгорода предложили разместить в районе домов 12а, 12б и 18 по улице Пролетарской не только новый детский сад, но и школу, - заявили министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

По данным ведомства, на данной территории можно построить детский сад на 200 мест и школу на 800 мест. Окончательные параметры станут ясны при разработке документации. Однако уже сейчас можно говорить о том, что благодаря строительству этих объектов удастся ликвидировать дефицит мест в образовательных учреждениях.