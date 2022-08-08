Появилось видео аварии машины ГИБДД и BMW в Нижегородской области, произошедшей 7 августа 2022. Момент аварии случайно попал на регистратор проезжавшей мимо машины. Шокирующим видео поделились очевидцы происшествия в телеграм-канале «Нижний № 1».

Напомним, серьезная авария произошла днем 7 августа под Балахной – там иномарка на полном ходу протаранила машину ГИБДД. В результате серьезные травмы получили два человека.

- Авария произошла на 332-м километре автодороги Шокша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там при проезде регулируемого перекрестка водитель БМВ столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД.