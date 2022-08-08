Свет и горячую воду отключат 8 августа в двух районах Нижнего Новгорода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики проведут работы в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода сегодня, 8 августа. В связи с этим в трех домах отключат свет, а в двух – горячую воду. Об этом сообщается на сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

В Сормовском районе отключат свет с 9.00 до 16.00 в трех домах. Это дом №2 по улице Энгельса, дома №6 и №8 на бульваре Юбилейный.

В Московском районе перекроют подачу горячей воды с 9.00 до 15.00 в двух домах. Это дом №5а по улице Красных Зорь и 146 дом по улице Московское шоссе.

Отключение света и горячей воды связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, за пять месяцев этого года Нижнему Новгороду удалось сэкономить 12 миллионов кВт благодаря замене светильников.