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Общество8 августа 2022 6:53

Пропавшую женщину с семилетним ребенком нашли в Ворсме спустя четыре дня

В поисках участвовали волонтеры и сотрудники полиции
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Пропавшую женщину с семилетним ребенком нашли в Ворсме спустя четыре дня. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Пропавшую женщину с семилетним ребенком нашли в Ворсме спустя четыре дня. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Спустя четыре дня поисков в городе Ворсме Нижегородской области все же нашли пропавшую 42-летнюю Галину Шичкову с семилетним мальчиком. Оба живы и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН».

Напомним, информация об их исчезновении стала распространяться накануне. К тому времени поиски продолжались уже три дня.

- Они ушли из дома на улице Гагарина в Ворсме еще 3 августа и до сих пор не вернулись, - говорится в сообщении. – Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины и ребенка, то вам необходимо обратиться в полицию.