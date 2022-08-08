Пропавшую женщину с семилетним ребенком нашли в Ворсме спустя четыре дня. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Спустя четыре дня поисков в городе Ворсме Нижегородской области все же нашли пропавшую 42-летнюю Галину Шичкову с семилетним мальчиком. Оба живы и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН».

Напомним, информация об их исчезновении стала распространяться накануне. К тому времени поиски продолжались уже три дня.

- Они ушли из дома на улице Гагарина в Ворсме еще 3 августа и до сих пор не вернулись, - говорится в сообщении. – Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины и ребенка, то вам необходимо обратиться в полицию.