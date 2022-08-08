Во время недавнего матча между футбольными клубами «Краснодар» и «Локомотив» комментатор Матч ТВ назвал Дзержинск самым грязным городом России. Это произошло в тот момент, когда на поле вышел уроженец Дзержинска Никита Кривцов.

- Самый грязный город, по мнению некоторых СМИ. Я там был. Ощущается, прямо скажем, - заявил комментатор.

Такая оценка вызвала волну возмущения среди местных жителей. Они наперебой кинулись перечислять не менее тяжелые в экологическом плане города, в том числе знаменитый Норильск. Однако некоторые все же согласились, что в плане экологии ситуация далека от совершенства.

- А у нас город настолько чистый, что даже купаться негде. И химсвалок с кубами в лесах нет. И химия в речках не течёт. И по пятницам не газят, - пошутил дзержинский блогер Алексей Алексеев.

К слову, недавно Росприроднадзор все же исключил Дзержинск из списка самых грязных городов России.