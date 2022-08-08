Два человека погибли и двое ранены в аварии под Арзамасом

Страшная авария произошла вечером 7 августа в Арзамасском районе – там столкнулись сразу две машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Авария произошла в 19:55 7 мая на шестом километре трассы Нижний Новгород Саратов, - говорится в сообщении. – Там водитель, выезжая с второстепенной трассы не уступил дорогу машине, идущей по главной дороге. В результате произошло столкновение. В результате ДТП двое погибших и двое раненых.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария произошла днем 7 августа под Балахной – там иномарка на полном ходу протаранила машину ГИБДД. В результате серьезные травмы получили два человека.

- Авария произошла на 332-м километре автодороги Шокша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там при проезде регулируемого перекрестка водитель БМВ столкнулся со служебным автомобилем ГИБДД.