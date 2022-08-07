В Ворсме четыре дня ищут женщину с семилетним ребенком. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Уже четыре дня ищут в Ворсме 42-летнюю Галину Шичкову и семилетнего Вадима Щеглова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН».

- Они ушли из дома на улице Гагарина в Ворсме еще 3 августа и до сих пор не вернулись, - говорится в сообщении. – Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины и ребенка, то вам необходимо обратиться в полицию.

Известно, что в момент исчезновения женщина была одета в темно-зеленую футболку и белые штаны. При себе у нее был телефон. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. Приметы мальчика: рост 110 см, телосложение среднее, волосы чёрные кудрявые, глаза голубые.