Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2022 15:42

В Ворсме четыре дня ищут женщину с семилетним ребенком

Они ушли из дома на улице Гагарина еще 3 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
В Ворсме четыре дня ищут женщину с семилетним ребенком. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

В Ворсме четыре дня ищут женщину с семилетним ребенком. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

Уже четыре дня ищут в Ворсме 42-летнюю Галину Шичкову и семилетнего Вадима Щеглова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН».

- Они ушли из дома на улице Гагарина в Ворсме еще 3 августа и до сих пор не вернулись, - говорится в сообщении. – Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины и ребенка, то вам необходимо обратиться в полицию.

Известно, что в момент исчезновения женщина была одета в темно-зеленую футболку и белые штаны. При себе у нее был телефон. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. Приметы мальчика: рост 110 см, телосложение среднее, волосы чёрные кудрявые, глаза голубые.