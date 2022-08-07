Автостанцию на улице Советской снесут в Нижнем Новгороде

Автостанцию на улице Советской в Нижнем Новгороде снесут в рамках реконструкции транспортной развязки. Об этом сообщили представители администрации Канавинского района, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Прошу обратить внимание также в целях туристической привлекательности Нижнего Новгорода на состояние прилегающих территорий к Московскому вокзалу, - поинтересовался Роман Груздев на странице губернатора. - Если пройтись от вокзала, в частности вопрос с заброшенной автостанцией Канавинская, из здания которой уже, по-моему, общественный туалет сделали.

В ответ на это в администрации Канавинского района сообщили, что здание автостанции планируется снести.

- Здания бывшей автостанции на улице Советской будет снесено в рамках реконструкции транспортной развязки-виадука по улице Советской/Должанской, - рассказали в районной администрации. - Уже сейчас идут предпроектные работы. Также администрацией Канавинского района будет выполнено расширение участка дороги на повороте в районе снесенного бывшего трамвпункта с устройством газона.