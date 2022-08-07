Банда из четырех человек орудует в Сормовском парке. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Нижегородцы пожаловались на частые нападения в Сормовском парке. По словам очевидцев, там орудует банда из четырех человек, которые избивают и грабят прохожих.

- В Сормовском парке обитает преступная группировка из четырех человек: нападают, грабят, избивают. Ходят они около Сормовича. Их еще не поймали, - сообщили в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

К этому посту очевидцы приложили фото избитых там людей и похищенных вещей. Чтобы выяснить подробности происшествия, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в региональное ГУ МВД.

Напомним, ранее мы писали, что Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, получив 190 тысяч рублей компенсации купюрами из банка приколов. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Максимальное наказание за неё предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.