Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

- В 1862 году — ровно 160 лет назад — была открыта новая страница в истории нашего региона. Железная дорога навсегда изменила судьбы тысяч людей. Новый стимул развития получила Нижегородская ярмарка, которая в этом году отмечает 200-летие, а сам Нижний Новгород превратился в одну из деловых столиц России, - напомнил глава региона. - С тех пор железная дорога проделала огромный путь и стала одной из важнейших отраслей экономики.

Глава региона напомнил о развитии скоростных железных дорог. К примеру, теперь на «Ласточке» можно за несколько часов доехать из Нижнего до Кирова. Также скоростные поезда запущены до Чувашии и Татарстана.

- Сейчас перед нами стоят новые вызовы. Но я уверен, что вместе мы справимся. Желаю Горьковской магистрали дальнейшего развития и процветания, - заявил губернатор.