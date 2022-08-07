Четыре человека пострадали из-за опрокидывания автомобиля в Ардатовском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезная авария произошла в Ардатовском районе Нижегородской области – там на седьмом километре трассы Ардатов- Каркалей перевернулся автомобиль ВАЗ. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщают в телеграм-канале пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области.

В результате ДТП водитель и три его пассажира получили повреждения. Приехавшая на место аварии скорая помощь доставила пострадавших в больницу города Арзамас.

Напоминаем, пять человек пострадали в результате столкновения двух легковушек в Арзамасском районе Нижегородской области 5 августа.

Авария случилась на трассе Р-158 у посёлка Пешелань в городском округе города Арзамас. К счастью, погибших в результате происшествия нет. Детей среди пострадавших тоже нет.