Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в Балахнинском районе ФОТО: телеграм-канал СУ СК России по Нижегородской области

Доследственная проверка организована следователем Балахнинского межрайонного следственного отдела по факту гибели мужчины в реке Волга. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Вечером 3 августа на реке Волга в городе Чкаловск утонул мужчина 34-х лет ФОТО: телеграм-канал СУ СК России по Нижегородской области

Вечером 3 августа на реке Волга в городе Чкаловск утонул мужчина 34-х лет. Повреждений криминального характера следователи СК, при осмотре погибшего, не обнаружили. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи установили, что мужчина отдыхал около водоема и выпивал алкогольные напитки. Место, где мужчина утонул, не было оборудовано для купания.

Обстоятельства трагедии продолжают выяснять следователи СУ СК. Процессуальное решение примут уже по результатам проверки.