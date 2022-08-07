Автобус с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пассажирский автобус Т-65 загорелся во время движения по улице Игарской в Ленинском районе. Происшествие произошло вечером 5 августа. Об этом сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» в социальной сети.

Во время возгорания автобуса пассажиры находились внутри. Когда автобус остановился на проезжей части, они стали стремительно выбегать из салона. Очевидцы сняли происходящее на видео. На нем видно, как из маршрутки валит густой дым.

В комментариях под видео с возгоранием автобуса подписчики сообщества «Нижний Новгород. Без цензуры» с юмором реагируют на происходящее.

– Шанс увеличился! Можно было сгореть за 30руб., теперь за 35, – пишут одни.

Другие же, понимают, что автобус, в первую очередь – автотехника, а в жизни мы ни от чего не застрахованы.