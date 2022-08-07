Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2022 6:55

Автобус с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде

К счастью, никто из пассажиров не пострадал
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Автобус с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде

Автобус с пассажирами загорелся в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пассажирский автобус Т-65 загорелся во время движения по улице Игарской в Ленинском районе. Происшествие произошло вечером 5 августа. Об этом сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» в социальной сети.

Во время возгорания автобуса пассажиры находились внутри. Когда автобус остановился на проезжей части, они стали стремительно выбегать из салона. Очевидцы сняли происходящее на видео. На нем видно, как из маршрутки валит густой дым.

В комментариях под видео с возгоранием автобуса подписчики сообщества «Нижний Новгород. Без цензуры» с юмором реагируют на происходящее.

– Шанс увеличился! Можно было сгореть за 30руб., теперь за 35, – пишут одни.

Другие же, понимают, что автобус, в первую очередь – автотехника, а в жизни мы ни от чего не застрахованы.