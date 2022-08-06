Проезд по некоторым участкам трамвайных путей запретят в Нижнем Новгороде

Обособление трамвайного полотна произойдёт сразу на нескольких участках в Нижнем Новгороде в рамках внедрения новой транспортной системы Нижегородской агломерации. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на представителей Минтранса региона в соцсетях.
Таким образом будет запрещён проезд автомобилей по трамвайным путям на следующих участках:
- от улицы Культуры до Судостроительной;
- между улицами Буревестника и Гвардейцев;
- от улицы Федосеенко до Ярошенко;
- от Московского шоссе до улицы Нефтегазовской;
- на кольце у Московского вокзала;
- от улицы Белинского до Прудного переулка;
- от улицы Тимирязева до Студенческой;
- от кольца "Лапшиха" до улицы Пушкина;
- на пересечении проспекта Гагарина с улицей Горной.
Изменения вступят в силу к 2025 году.
Напомним, ранее мы рассказывали, что уже в этом году на улице Белинского в Нижнем Новгороде появятся интеллектуальные светофоры с системой отслеживания потока. А также в городе появится новый автобус А-4 и изменятся некоторые другие автобусные маршруты.