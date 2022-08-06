Константин Ивлев дал старт гастрофестивалю "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде. Фото: Юрий Шалабаев

Шеф-повар Константин Ивлев дал старт гастрофестивалю "Да, шеф!", который проходит сегодня и завтра, 6 и 7 августа, в крупнейшем нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Вместе с Константином фестиваль открывал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На момент пяти часов вечера фестиваль уже посетили 30 тысяч жителей и гостей приволжской столицы.

– Много интересного: и мастер-классы, и развлекательная программа для детей и взрослых. В общем, всех приглашаю, будет очень интересно! – обратился к нижегородцам Юрий Шалабаев, который посетил фестиваль со своей семьёй.

Сегодня "Да, шеф!" стартовал с костюмированного парада вкуса, творчества и достижений Поволжья, участники которого поразили зрителей разнообразием своих костюмов: от спагетти и креветки до рожка мороженого и комбинезона арбуза.

Константин Ивлев, в свою очередь, обратил внимание на особую атмосферу Нижнего Новгорода.

– Мы с большим удовольствием и большим сердцем приезжаем всегда в Нижний Новгород. Нам всё нравится, а особенно люди! Я часто повторяю, что без вас этот праздник был бы невозможен, – сказал шеф-повар. – Вы – наш стимул делать больше и лучше, придумывать новое, удивлять вас.

Более того, Константин Ивлев поддержал предложение Юрия Шалабаева провести гастрофестиваль в Нижнем Новгороде и в следующем году. Мэр подчеркнул, что интерес нижегородцев к "Да, шеф!" велик и даже вырос по сравнению с летом-2021.

Напомним, на открытии фестиваля выступит Митя Фомин.