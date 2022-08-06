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Спорт6 августа 2022 13:21

ХК "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" в товарищеском матче

Игра закончилась со счётом 7:2
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" в товарищеском матче вчера, 5 августа, в КРК "Нагорный". Об этом сообщается на официальном сайте "Торпедо".

– Несмотря на многочисленные изменения в составе, хоккеисты "Торпедо" уже в первом периоде прошлись по аналогичному графику разрыва в счёте, как и в игре накануне, – отмечено на сайте. – Преимущество в четыре гола после стартового игрового отрезка команде обеспечили шайбы Михаила Орлова и Кенни Агостино, а также "дубль" Алексея Сергеева. Усилия соперника соорудить голевой ответ своей уверенной игрой раз за разом разрушал Андрей Тихомиров – 4:0!

Затем шайбы от Игоря Ларионова и Ильи Фёдорова довели число торпедовских голов до семи. Матч между нижегородским хоккейным клубом и челябинским "Трактором" завершился со счётом 7:2.