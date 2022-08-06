15-летнюю Кристину Каргину ищут на Бору уже два месяца. Фото: ПСЦ "Рысь"

15-летнюю Кристину Каргину ищут в городе Бор Нижегородской области уже два месяца, начиная с 4 июня 2022 года. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь" в соцсетях.

Отмечено, что девочка ушла из дома по улице Чугунова на Бору 4 июня и пропала.

Приметы Кристины: среднее телосложение, рост 170 см, тёмно-русые волосы, голубые глаза.

Во что она была одета – неизвестно.

При себе имела мобильный телефон.

Поисковики призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кристины Каргиной, сообщить об этом в полицию или по номеру телефона 8 (831) 28-38-200. Также представители ПСЦ "Рысь" просят нижегородцев распространить информацию о поисках девочки.