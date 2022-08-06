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Происшествия6 августа 2022 11:23

Вандалы снова изуродовали скульптуры мышат на Почаинском бульваре

Им оторвали ушки и лапки
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Вандалы снова изуродовали скульптуры мышат на Почаинском бульваре

Вандалы снова изуродовали скульптуры мышат на Почаинском бульваре

Фото: СОЦСЕТИ

Вандалы в очередной раз изуродовали скульптуры в виде мышат на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом очевидцы сообщили в сообществе "Мой Нижний Новгород" ВКонтакте.

– На этот раз им оторвали ушки и лапки, – добавил автор публикации.

В комментариях нижегородцы разразились негодованием по этому поводу.

– Так обидно за город! Его реально стараются обустроить и украсить, чтобы люди отдыхали, любовались... Слов нет! – написала Марина К..

Напомним, ранее мы рассказывали, что камеры видеонаблюдения установят в общественных пространствах Нижнего Новгорода. Мэр города Юрий Шалабаев пояснил, что во многом эта мера вынужденная.