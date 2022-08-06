Смертность в Нижегородской области держится ниже доковидных значений уже 13 недель

Уровень смертности в Нижегородской области держится ниже доковидных значений (ниже уровня 2019 года) уже 13 недель. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Нижегородская область вышла из десятки регионов России с самых высоким коэффициентом смертности, где числилась десятилетиями. Теперь регион даже не в двадцатке, а на 26 месте в общероссийском рейтинге.

Общий коэффициент смертности по Нижегородской области (ОКС) сейчас составляет 15,8. Это по-прежнему выше, чем коэффициент по России.

– Сдаваться не собираемся. Для этого медицине в этом году надо дотянуться до каждого. И до тех, у кого есть диагнозы. И особенно до тех, кто ничего не знает о своём здоровье, – резюмировал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Поезда здоровья" посетили 37 районов Нижегородской области за три месяца.