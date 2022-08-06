Прокуратура проводит проверку по факту причинения вреда подростку в Автозаводском районе

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из торговых центров 1 августа. Тогда охранник магазина намеренно облил 13-летнего мальчика кипятком. В результате ребёнок получил ожоги первой и второй степени. О начатой проверке сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних, а также исполнению охранником требований федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее мы рассказывали об этой истории подробнее.

– Дети купались на озере, проголодались. Зашли в магазин и купили макароны быстрого приготовления и решили заварить кипятком, – сообщила мать ребёнка в телеграм-канале "Нижний 24". – На входе в магазин стоит кофемашина и из неё можно налить кипятка. Увидев это, охранник начал отнимать стакан с кипятком и стакан упал. Мальчик развернулся и пошёл к выходу. Охранник схватил у другого мальчика ещё один стакан и плеснул ему вдогонку.