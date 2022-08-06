5,9% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 5,9%, согласно последним данным от 5 августа. В регионе привились уже свыше 2 миллионов человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 264 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 427 522. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 176 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 414 465 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 604 человека. За последние сутки один нижегородец скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 34 человека.

1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

А недавно мы рассказывали, когда в Нижнем Новгороде ожидается новая волна коронавируса. Мелик-Гусейнов рассказал о возможном возвращении масочного режима.