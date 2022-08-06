Свет отключили частично в Канавинском районе Нижнего Новгорода 6 августа

Электроснабжение отключили частично в Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня, 6 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 1,3,5,7 по улице Советской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, вчера свет был частично отключен в двух районах города – в Автозаводском и Сормовском.