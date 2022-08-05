Улицу Красная Слобода перекроют в Нижнем Новгороде 7 августа

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Красная Слобода приостановят в Нижнем Новгороде в воскресенье, 7 августа. А именно на участке от Казанского съезда до набережной Гребного канала, а также по самой набережной Гребного канала – от улицы Красная Слобода до дома № 177 слободы Печёры. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 до 17:00 7 августа.

– На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.

В том числе временно изменится маршрут автобуса А-5 – он пройдёт от площади Горького до Казанского съезда в обоих направлениях.

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Напомним, ранее мы рассказывали, что 6 августа в Нижнем Новгороде перекроют улицу Короленко.

А 6-7 августа движение будет приостановлено по улице Рождественской.