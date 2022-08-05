День города отметят во всех 8 районах Нижнего Новгорода

День города отметят в каждом из восьми районов Нижнего Новгорода 20 августа. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-конференции 20 сентября.

- Та практика полноценного, полномасштабного празднования, которая в прошлом году была применена, себя очень хорошо зарекомендовала. Во всех районах работали площадки, были установлены сцены на центральных площадях. Такая практика будет продолжена и в этом году. Программа действительно насыщенная. Думаю, каждый найдет для себя что-то интересное, х- сказал глава города.

К слову, полная программа празднования будет представлена ориентировочно в ближайший вторник.

Ранее сообщалось, что 20 августа в Нижнем Новгороде выступят группы «Корни» и «Фабрика».