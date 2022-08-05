84-летней директору молокозавода под Арзамасом устроили травлю из-за невыплаты зарплат

На 84-летнюю директора Берёзовского молочного завода в Арзамасском районе Нижегородской области Нину Куландину завели уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам. Кроме того, женщина побывала в психушке. А ведь она носит звание "Мецената столетия", имеет запись в книге "Лучшие люди регионов России" и благодарственную грамоту от МВД России. Также её имя золотыми буквами написано на памятнике "Добрый ангел мира" в Москве. Журналисты "Открытого Нижнего" попытались разобраться в истории Нины Куландиной.

Изначально деятельность её завода подкосила пандемия коронавируса. До этого 80% прибыли приносили бюджетные заказы на поставки молочной продукции в арзамасские школы и детсады, а также некоторые больницы (в том числе имени Семашко в Нижнем Новгороде). Затем учреждения ушли на удалёнку. Предпринимательница рассчитывала на обещанную президентом господдержку при условии сохранения 80-100% рабочих мест и выплате им зарплаты. Она влезла в долги, заложила собственное имущество и имущество родственников, семья Нины Куландиной взяла кредиты в банке. Внучка женщины Анастасия рассказывает, что её бабушка платила зарплаты людям из своего кармана.

Несмотря на это, ООО "Бемоз" было отказано в господдержке. Предприятию грозила верная смерть. Нине Куландиной пришлось заложить свой дом – единственное жильё, которое у неё было.

Но это не помогло решить проблему и, в конечном счёте, положение женщины только ухудшилось.

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