«ЛУКОЙЛ» установил безопасное ограждение в детском саду

4 августа 2022 года заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в детском саду № 25 «Светлячок» на улице Пионерской в городе Кстово. При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в дошкольном учреждении было заменено аварийное ограждение.

Заведующая МАДОУ «ДС № 25» Марина Шабанова показала Антону Гребеню результат ремонтных работ и поблагодарила за помощь ПАО «ЛУКОЙЛ».

Детский сад построен в 50-х годах прошлого века, старый деревянный забор не соответствовал санитарным нормам и представлял угрозу жизни и здоровью воспитанников учреждения.

«Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает такие важные благотворительные проекты. Ведь качественное ограждение – это безопасность детей, а она у нас всегда в приоритете. Лично оценил качество выполненных работ и остался доволен», – сказал Антон Гребень.

Кстовский городской стадион

На кстовском городском стадионе закончены работы по покраске ограждения. Теперь оно имеет более эстетичный вид и прослужит дольше. 4 августа 2022 года Антон Гребень побывал на стадионе. Ремонт был также выполнен при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».