Олег Лавричев: «От железнодорожников зависит безопасность пассажиров, своевременная и четкая транспортировка грузов»

«Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

У железнодорожников, отмечающих свой праздник еще со времен империи, особые традиции и культура, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Для машинистов, проводников, кондукторов, путейцев, обходчиков, диспетчеров, дежурных и других работников стальных магистралей железная дорога –

второй дом, а сколько песен, художественных произведений и фильмов посвящено вашему славному и почетному труду!

От вас зависит безопасность пассажиров, своевременная и четкая транспортировка грузов. Ваша работа требует высокого мастерства и самоотдачи, сопряжена с большой ответственностью и не терпит ошибок.

Железнодорожная сеть России, составляющая почти 90 тысяч километров, одна из крупнейших в мире, а модернизация комплекса магистралей относится к национальным приоритетам. Отрасль постоянно развивается, технически совершенствуя подвижной состав, повышая комфорт и скорость перевозок.

В этот праздничный день от души благодарю вас, дорогие железнодорожники, за ваш нелегкий и самоотверженный труд, любовь к своей профессии и к людям, надежность, терпение, внимание и заботу! Желаю вам успеха в работе, спокойных смен, доброго здоровья, отличного настроения, благополучия и всегда счастливого пути».

Фото: Александр Воложанин