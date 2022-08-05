Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде 6-7 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Рождественской приостановят в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные, 6-7 августа. А именно на участке от площади Маркина до улицы Широкой и на участке площади Маркина напротив дома №2. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 6 августа до 05:00 7 августа. Важно, что движение трамваев при этом не изменится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде перекроют улицу Короленко завтра, 6 августа.