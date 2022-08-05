Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 6 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Короленко приостановят в Нижнем Новгороде завтра, 6 августа. А именно на участке от дома №16 до улицы Новой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 15:00 до 20:00 6 августа.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.

Напомним, 6-7 августа в Нижнем Новгороде перекроют улицу Рождественскую на участке от площади Маркина до улицы Широкой и на участке площади Маркина напротив дома №2. Движение трамваев при этом не изменится.