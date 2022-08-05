Сотрудника центра «Э» уволили за плохую работу с обращениями от граждан

Служба собственной безопасности регионального ГУ МВД выявила, что один из сотрудников ведет противоправную деятельность. Как сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, в марте-апреле этого года мужчина получал обращения от граждан. При рассмотрении этих обращений он допустил ряд нарушений.

- Сотрудник, допустивший нарушения при рассмотрении обращений граждан, в июне 2022 года был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с грубым нарушением служебной дисциплины, - добавили в пресс-службе.

В отношении предполагаемого нарушителя была проведена проверка, материалы которой впоследствии направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Как сообщают региональные СМИ, речь идет о сотруднике центра по борьбе с экстремизмом, который не реагировал должным образом на жалобы о некорректных постах в соцсетях по поводу действий ВС РФ.