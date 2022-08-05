«Ростелеком» оцифровал 19-этажный комплекс Tower Plaza в Нижнем Новгороде

Апартаменты бизнес-класса KM Tower Plaza в Нижнем Новгороде теперь обеспечены цифровыми сервисами «Ростелеком Ключ». Компания оцифровала 19-этажный комплекс по улице Горького, 23а, объединивший жилые и бизнес-пространства.

Специалисты «Ростелеком» установили 53 интерактивных домофона, смонтировали 147 камер видеонаблюдения, а также развернули системы контроля управления доступом на воротах, шлагбауме и в помещениях. Кроме того, 513 абонентских устройств теперь подключены к консьерж-сервису.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

- «Ростелеком» внедрил в апартаментах KM Tower Plaza многофункциональное решение для управления жилым комплексом и контроля территории. Впервые в Нижнем Новгороде мы реализовали проект в таких масштабах: набор сервисов и количество смонтированного оборудования беспрецедентно - свыше 700 единиц! В симбиозе архитектурных и технологических решений создана комфортная среда, где безопасно жить и работать.

Павел Фролов, директор ООО «Специализированный застройщик «КМ НЕМЕКО»:

- Обеспечивать высокий уровень безопасности помогают нам сервисы “Ростелекома”. Все системы слаженно работают как единый механизм. Для постояльцев предусмотрены индивидуальные зоны доступа по ключу. Они могут легко попасть из своих апартаментов в ресторан, лобби, на подземную парковку, но не имеют возможности пройти на соседний этаж.

Входы в помещение оснащены интерактивными домофонами. Устройства установлены не только снаружи, но и внутри здания. Все модели имеют встроенные микрофоны, динамики и камеры наблюдения для аудио- и видеосвязи с посетителями. Вызов с домофонной панели поступает на смартфон. Открыть дверь легко с помощью мобильного приложения или соединиться по телефону с консьержем, который создаст временный код для прохода гостя в апартаменты.

Порядок в апартаментах помогает обеспечивать система видеонаблюдения. Видеокамеры установлены на фасадах здания, парковках, в холле, на этажах - всего 200 точек видеообзора. Ни один инцидент не остается без внимания. С помощью видеозаписей, хранящихся в облаке провайдера до 60 дней, легко выявить лиц, совершивших порчу имущества, или жильцов, оставляющих строительный мусор на лестничных площадках.

Въезд на территорию KM Tower Plaza и на подземную парковку возможен только с помощью мобильного приложения или радиоуправляемого ключа. Спецтранспорт - автомобили скорой помощи, МЧС и полиции - пропускает служба охраны апартаментов.

В здании построена мультимедийная сеть передачи данных, позволяющая владельцам апартаментов подключать услуги от «Ростелекома»: интернет на скорости до 500 Мбит/с, более 220 цифровых и HD-каналов интерактивного ТВ и телефонную связь.

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи. Пользователи управляют сервисами через веб-интерфейс или мобильное приложение личного кабинета.

«Ростелеком» предоставляет услуги «Ростелеком Ключ» застройщикам и управляющим компаниям по принципу сервисной модели: провайдер разрабатывает проект, поставляет и монтирует оборудование, производит настройку и интеграцию систем и осуществляет последующее техническое обслуживание.