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Новости компаний5 августа 2022 7:58

«Ростелеком» оцифровал 19-этажный комплекс Tower Plaza в Нижнем Новгороде

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи
«Ростелеком» оцифровал 19-этажный комплекс Tower Plaza в Нижнем Новгороде

«Ростелеком» оцифровал 19-этажный комплекс Tower Plaza в Нижнем Новгороде

Апартаменты бизнес-класса KM Tower Plaza в Нижнем Новгороде теперь обеспечены цифровыми сервисами «Ростелеком Ключ». Компания оцифровала 19-этажный комплекс по улице Горького, 23а, объединивший жилые и бизнес-пространства.

Специалисты «Ростелеком» установили 53 интерактивных домофона, смонтировали 147 камер видеонаблюдения, а также развернули системы контроля управления доступом на воротах, шлагбауме и в помещениях. Кроме того, 513 абонентских устройств теперь подключены к консьерж-сервису.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

- «Ростелеком» внедрил в апартаментах KM Tower Plaza многофункциональное решение для управления жилым комплексом и контроля территории. Впервые в Нижнем Новгороде мы реализовали проект в таких масштабах: набор сервисов и количество смонтированного оборудования беспрецедентно - свыше 700 единиц! В симбиозе архитектурных и технологических решений создана комфортная среда, где безопасно жить и работать.

Павел Фролов, директор ООО «Специализированный застройщик «КМ НЕМЕКО»:

- Обеспечивать высокий уровень безопасности помогают нам сервисы “Ростелекома”. Все системы слаженно работают как единый механизм. Для постояльцев предусмотрены индивидуальные зоны доступа по ключу. Они могут легко попасть из своих апартаментов в ресторан, лобби, на подземную парковку, но не имеют возможности пройти на соседний этаж.

Входы в помещение оснащены интерактивными домофонами. Устройства установлены не только снаружи, но и внутри здания. Все модели имеют встроенные микрофоны, динамики и камеры наблюдения для аудио- и видеосвязи с посетителями. Вызов с домофонной панели поступает на смартфон. Открыть дверь легко с помощью мобильного приложения или соединиться по телефону с консьержем, который создаст временный код для прохода гостя в апартаменты.

Порядок в апартаментах помогает обеспечивать система видеонаблюдения. Видеокамеры установлены на фасадах здания, парковках, в холле, на этажах - всего 200 точек видеообзора. Ни один инцидент не остается без внимания. С помощью видеозаписей, хранящихся в облаке провайдера до 60 дней, легко выявить лиц, совершивших порчу имущества, или жильцов, оставляющих строительный мусор на лестничных площадках.

Въезд на территорию KM Tower Plaza и на подземную парковку возможен только с помощью мобильного приложения или радиоуправляемого ключа. Спецтранспорт - автомобили скорой помощи, МЧС и полиции - пропускает служба охраны апартаментов.

В здании построена мультимедийная сеть передачи данных, позволяющая владельцам апартаментов подключать услуги от «Ростелекома»: интернет на скорости до 500 Мбит/с, более 220 цифровых и HD-каналов интерактивного ТВ и телефонную связь.

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи

Для бесперебойной работы платформы «Ростелеком Ключ» организован отдельный канал связи. Пользователи управляют сервисами через веб-интерфейс или мобильное приложение личного кабинета.

«Ростелеком» предоставляет услуги «Ростелеком Ключ» застройщикам и управляющим компаниям по принципу сервисной модели: провайдер разрабатывает проект, поставляет и монтирует оборудование, производит настройку и интеграцию систем и осуществляет последующее техническое обслуживание.