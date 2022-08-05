Для подростков из ДНР стартовала вторая смена отдыха в Нижегородской области

В рамках федерального проекта “Университетские смены” 50 подростков из Донецкой Народной республики отдыхают в Нижегородской области. С 4 по 13 августа в Мининском университете проходит вторая смена отдыха по программе “Нижний Новгород - наследие России”.

Для ребят запланированы прогулки по самым живописным местам Нижнего Новгорода: по Верхневолжской набережной, в парке “Швейцария”, по набережной Федоровского, на Стрелке, а также пройдут экскурсии по Нижегородскому Кремлю, в выставочном комплексе “Арсенал”, музей и планетарии Мининского университета.

Кроме того ребята побывают в зоопарк “Лимпопо” и дельфинарии, прокатятся на колесе обозрения и канатной дороге, а также посетят парк научных развлечений “Галилео” и на спортивные и творческие мероприятия.

- Мы собрали обратную связь после первой смены и подготовили обновленную программу для подростков с учетом их интересов и потребностей, - поделился ректор Виктор Сдобняков. - В нее снова войдет экскурсия в Технопарк Мининского, которая так понравилась ребятам из первой смены. Кроме того, запланирована поездка в Дивеево и экскурсия в Дивеевский монастырь.

Во второй смене с ребятами из ДНР будут заниматься сотрудники центра “Гвардеец”, педагоги и психологи Мининского университета, предусмотрено питание и медицинское сопровождение.

Напомним, на первую образовательную смену из ДНР приехали 50 детей. Экскурсию по нижегородскую Кремлю для ребят провел губернатор региона Глеб Никитин. Всего в Нижегородской области по федеральному проекту “Университетские смены” отдохнут 100 ребят из ДНР.