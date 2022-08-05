Знаковое панно «Связь времен» начали реставрировать на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Реставрация панно «Связь времен» стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил местный блогер Алексей Молев в своем Телеграм-канале.

Этот триптих расположен на историческом здании «Дом Мичурина, которое расположено по адресу Рождественская, 40. Панно хорошо видно при повороте с Канавинского моста.

- Его восстанавливают в технике «цветные цементы» с использованием современных материалов и технологий. Панно создано в 1987 году и с тех пор ни разу не реставрировалось. На левой части панно — проводы горьковчан на Великую Отечественную войну, в центре — образ Матери-Родины, правая часть — аллегория мирной жизни и созидательного труда, - заметил автор записи.

К слову, триптих создал художник-монументалист Владимир Арискин в 1987 году. Ожидается, что в реставрационных работах примет участие сам автор панно.

Как ранее отметил мэр города Юрий Шалабаев, панно является одним из знаковых элементов исторической части города.