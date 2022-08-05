Ольга Максименко: «Сила любого дела – в единстве»

В Дзержинске проходит сбор гуманитарной помощи для жителей и солдат ДНР и народной милиции ЛНР. Помимо основных пунктов на пл. Дзержинского и ул. Клюквина, в настоящий момент открыто ещё две точки. Координатором работы всех пунктов будет выступать Ресурсный центр развития добровольчества.

«Не зря говорят, что сила любого дела – в единстве. У всех, кто собирает вещи для солдат и жителей ДНР и ЛНР в нашем городе, одна общая цель – помочь тем, кто на передовой, преодолеть все трудности, поддержать их морально и облегчить их быт. Мы вместе с некоммерческими организациями работаем по общему перечню потребностей, обмениваемся информацией о том, на каком пункте что собрано и чего, наоборот, пока недостаточно. Это удобно и для нас, и для людей, которые приносят вещи. Все, что принесено в пункты, будет обязательно доставлено до места назначения», – поделилась руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Ольга Максименко.

Напоминаем, сейчас людям в первую очередь необходимы:

- средства личной гигиены (влажные салфетки, туалетная бумага, зубная паста и щетки, мыло, бритвенные станки, шампунь, гель для душа, мочалки);

- продукты (консервы, молоко сгущенное, чай, кофе, сахар, соль, сладости, крупы, продукты быстрого приготовления, масло растительное, кетчуп);

- новая одежда (нижнее белье, носки, однотонные футболки, сланцы);

- медикаменты (обезболивающие и противовирусные препараты, лекарства от диареи, отравления, боли в желудке, боли в сердце, давления и изжоги, капли и спреи в нос, дезинфицирующие средства, пластыри, бинты, жгуты, Левомеколь, цинковая мазь);

- развлечения для детей (раскраски, фломастеры, мелки, карандаши, альбомы и другие канцелярские принадлежности, настольные игры, надувные шары, мыльные пузыри).

Помимо двух основных пунктов, в городском округе работают ещё три:

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20;

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60);

- пос. Новосмолинский, ул. Танковая, 23 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (920) 063-53-42).

Также принести вещи можно в два основных пункта:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26).