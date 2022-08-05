Грильбар купят для строительства новых станций нижегородского метро

Грильбар закупят для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде. Так называется сложный технический механизм ротора, который задействуют в работе тоннелепроходческого щита. Об этом рассказали в Telegram-канале "МетроНН".

– Новый тоннель метро от "Горьковской" до "Сенной" будет расти без длительных остановок. Всё потому, что генеральный подрядчик строительства "Моспроект-3" вовремя завершает санацию ТПМК, – добавили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Отмечено, что сейчас идут регламентные работы по подготовке тоннелепроходческого щита к проходке. В частности, генподрядчик проработал вопрос с закупкой запчастей для обеспечения проходки вышеуказанного интервала и организовал торги на закупку комплектующих.

В результате в них победило ООО "Остов". По данным ГУММиД Нижнего Новгорода, все требуемые запчасти в настоящее время доступны на территории России, поэтому процесс их закупки никак не повлияет на сроки строительства. А необходимость закупки этих запчастей вызвана необходимостью поддержания ТПМК в рабочем состоянии во время проходки.