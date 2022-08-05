Иномарка насмерть сбила женщину в Нижнем Новгороде

ДТП со смертельным исходом произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода поздним вечером 4 августа, сообщает ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Приблизительно в 23:00 у дома №70 по улице Федосеенко 22-летний водитель «Ниссана» не заметил пешехода, который находился на плохо освещенном участке дороги далеко от пешеходного перехода, и сбил его. В результате неизвестная женщина в возрасте около 35-40 лет получила травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась еще до приезда медиков.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель насмерть сбил ребенка на Бору, уходя от погони, а затем скрылся с места преступления.