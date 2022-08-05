Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 5 августа

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 5 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 14-6 по улице Праздничной.

Сормовский район:

С 09:00 до 12:00 свет отключили в домах № 1,2 по улице Энгельса.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.