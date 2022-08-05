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Общество5 августа 2022 6:38

Свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 5 августа

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 5 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах № 14-6 по улице Праздничной.

Сормовский район:

С 09:00 до 12:00 свет отключили в домах № 1,2 по улице Энгельса.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.