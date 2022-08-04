Дмитриевскую башню Нижегородского кремля закрыли для посетителей вплоть до ноября. Это связано с началом работ по реконструкции во внутренних помещениях.

- С 1 августа по ноябрь во внутренних помещениях башни проходят работы по демонтажу существующей выставочной композиции «Кремли России. Хранители истории» (6+) с последующим монтажом нового выставочного пространства, - сообщает «Время Н» со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали про проведенные работы при реконструкции Нижегородского кремля. Площадь реставрации составила 2200 квадратных метров. В процессе было восстановлено более 1500 квадратных метров разрушенной кирпичной кладки стен Кремля, были устранены трещины.