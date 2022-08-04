Первая электричка по направлению Нижний Новгород – Казань отправилась 4 августа ФОТО: Юлия Горшкова

Новый маршрут электрички из Нижнего Новгорода в Казань был торжественно запущен 4 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Электрички, начиная с сегодняшнего дня, будут ежедневно отправляться из Казани в 05.10. Уже в 11.30 пассажиры прибудут в Нижний Новгород. В обратном направлении отправление будет в 16.08, а прибытие в столицу Республики Татарстан – в 22.28.

– Когда в июне я был в Пильне, ко мне обратилась женщина с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем! В Пильне он останавливаться тоже будет. Это, действительно, востребованное направление и среди туристов, и среди предпринимательского сообщества. Для нас важно развивать логистические связи между регионами, в первую очередь, между регионами Поволжья, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут. Это значительно меньше, чем у пассажирского поезда по этому же маршруту. Он добирается до Казани за 9 часов 17 минут.

Электричка будет останавливаться на станциях в Пильне, Арзамас-2, Сергач и Княжиха, также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля.

–Комфортный современный электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров, – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

– В этом году мы планируем побить свой рекорд и принять ещё больше гостей. Наш город получил статус «Столицы детского туризма», со всей страны к нам приезжают на гастрофестивали, посмотреть на наши знаменитые закаты. В Нижнем любой сможет найти себе развлечение по душе. Уверен, не останутся в стороне и казанцы, с которыми мы станем ещё ближе благодаря прямому беспересадочному железнодорожному сообщению, – сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, подчеркнув, что за прошедший год поток туристов в Нижний Новгород увеличился.