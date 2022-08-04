Дизайн-код улицы Ульянова утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте городской администрации.

В соответствии с утвержденной архитектурно-художественной концепцией, на этой улице планируется сохранить архитектурно-художественный облик зданий и их декоративные элементы. Также должно быть создано комфортное визуальное пространство, а все информационные конструкции должны быть привязаны к входным группам.

Напомним, ранее мы писали, что единый дизайн-код ввели на 13 улицах Нижегородского района.

- Сейчас в нашем районе ведется активная работа по оформлению и размещению рекламных конструкций в рамках единого дизайн-кода Нижнего Новгорода. Это одно из актуальных и перспективных направлений благоустройства, - пояснили в администрации Нижегородского района.

Дизайн-код объединяет правила внешнего вида для всех вывесок и входных групп, создает «целостность» городской среды, а также освобождает пространство от «визуального мусора».