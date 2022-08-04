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Общество4 августа 2022 16:20

Дизайн-код улицы Ульянова утвердили в Нижнем Новгороде

Это упростит размещение рекламных конструкций на этой улице
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Дизайн-код улицы Ульянова утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте городской администрации.

В соответствии с утвержденной архитектурно-художественной концепцией, на этой улице планируется сохранить архитектурно-художественный облик зданий и их декоративные элементы. Также должно быть создано комфортное визуальное пространство, а все информационные конструкции должны быть привязаны к входным группам.

Напомним, ранее мы писали, что единый дизайн-код ввели на 13 улицах Нижегородского района.

- Сейчас в нашем районе ведется активная работа по оформлению и размещению рекламных конструкций в рамках единого дизайн-кода Нижнего Новгорода. Это одно из актуальных и перспективных направлений благоустройства, - пояснили в администрации Нижегородского района.

Дизайн-код объединяет правила внешнего вида для всех вывесок и входных групп, создает «целостность» городской среды, а также освобождает пространство от «визуального мусора».