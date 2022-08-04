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Общество4 августа 2022 15:51

Движение транспорта перекроют от Казанского съезда до набережной Гребного канала 7 августа

Движение будет перекрыто в связи с проведением спортивного мероприятия «Триатлон Мужество»
Анастасия СТЕПАНЕНКО

В Нижнем Новгороде временно перекроют движение сразу на двух участках.

Движение будет ограничено 7 августа 2022 года с 00.01 до 17.00 на двух участках. Это участок по улице Красная Слобода – от Казанского съезда до набережной Гребного Канала, а также участок по набережной Гребного Канала –от улицы Красная Слобода до дома 177 Слободы Печеры. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Новгорода.

Движение будет перекрыто в связи с проведением спортивного мероприятия «Триатлон Мужество».

Также в постановлении администрация добавила требования для городских ведомств. По постановлению администрации Нижнего Новгорода на время проведения спортивного мероприятия будут организованы перемещение припаркованного транспорта и запрет на парковку транспортных средств в зоне проведения «Триатлона Мужество».