В Нижнем Новгороде создадут программу строительства ливневок на 2022-2023 годы

В Нижнем Новгороде в ближайшие годы создадут программу строительства ливневок на 2022-2023 годы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе встречи с экологами и специалистами управления инженерной защиты.

- Состояние системы ливневой канализации остро стоит в нашем городе. Эксперты подтверждают, что её мощностей не хватает для того чтобы справиться с увеличивающимся количеством осадков, - отметил глава города. - В настоящее время мы ведём работу и продумываем возможные источники финансирования по модернизации системы ливневой канализации.

Уже известно, что в ходе этой программы в ближайшие годы планируется реконструировать ливневой коллектор на нескольких центральных улицах. Также будет построен коллектор в границах улиц Октябрьская и Алексеевская. Вслед за этим будут модернизированы пять насосных станций.