Опубликована программа «Гастрономической Рождественской»

В субботу, 6 августа, в Нижнем Новгороде вновь пройдет фестиваль «Гастрономическая Рождественская» (6+). Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

- Местных жителей и туристов ждут уютные летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход свободный, - рассказали в организации.

Участниками фестиваля станут все основные рестораны и кафе, находящиеся на улице Рождественской. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде уже несколько выходных подряд.

При этом во время проведения фестиваля будет ограничено автомобильное движение, запрещена парковка и стоянка транспортных средств по улице Рождественской, от площади Маркина до Зеленского съезда, с 00:01 6 августа до 05:00 7 августа.

КОНКРЕТНО

Какая программа ждет нижегородцев 6 августа?

Программа на 6 августа:

- SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / DJ TwoA (20:00-23:00)

- «БаклаДжан» — угощение домашней чачей, дегустация сыра, а также комплимент в виде вина к каждой порции шашлыка (16:00-23:00)

- Terrapia — фестиваль игристого вина (12:00-23:00), угадавшим сорт и страну вина — бутылка в подарок (14:00-19:00)

- Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли, DJ с лаунж-музыкой, летнее меню, шарики - всем детям! (17:00-23:00)

- «Безухов» — специальное меню в честь 200-летия Нижегородской ярмарки и вкусная волжская кухня от шефа Александра Голышева (12:00-23:00)

- «Горьковская пивоварня» — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), презентация летней новинки от пивоварни «SOUR ALE персик-маракуйя» (14:00 и 16:00)

- «Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копчёным лещом (12:00-22:00)

- «Квеври» — живая музыка на летней веранде (20:00-22:00)

- «Рюмочная на Софроновской» — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки, волжские углы и бочковые огурчик (14:00-23:00)

- «Селёдка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00), а также вечеринка

- «Бутик крымских вин» — субботняя винная карта из пяти новых российских вин. Дегустации крымских вин. Вход свободный (16:00, 18:00, 20:00), мастер-класс по сабражу (17:00, 19:00, 21:00)

- «Луч 368» — музыкальное настроение от DJ Юджин (21:00-23:00). Авторский гастросет, открытый бар на улице, всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого

- «Изи» — авторские домашние лимонады на летней веранде, спешл-шаверма, более 50 сортов крафта: пива и сидра (14:00-21:00)

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое, сытный фастфуд: bubble-сэндвич «Чикен Тай» и Bubble Dog (12:00-21:00), показ музыкальных клипов под уличную музыку (20:00-23:00)

- «Сияй» — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch (18:00-23:00). Весь день - авторские коктейли, бордо и брускетта (по 100 рублей каждый).

- Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби - в 21:00, а также презентация новых десертов - в 22:00.