Благоустройство сквера на улице Веденяпина завершилось в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Приемка выполненных работ по благоустройству проходит в сквере на улице Веденяпина в Нижнем Новгороде. Благоустройство проводили в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация города, ссылаясь на администрацию Автозаводского района.

По словам главы района Александра Нагина, на бульваре заменили старый асфальт, из брусчатки и асфальтового покрытия сделали тротуары для пешеходов, велодорожку и добавили освещение.

– Подрядная организация устраняет замечания, выявленные в ходе приемки работ, – отметил глава района.

Благоустраивают и другие скверы города.

В сквере по проспекту Ильича уже укладывают брусчатку и проложили кабели освещения. Работы выполнены почти наполовину.

На Южном шоссе приступили к устройству газона, завершают работы по установке тротуара. Также занимаются устройством дорожек для пешеходов. Работы по оборудованию освещения полностью выполнены.

Благоустройство сквера на улице Дьяконова пока на начальных этапах. Сейчас заключен муниципальный контракт на сумму более 71 млн. рублей. Когда ордер на производство работ будет открыт, подрядная организация приступит к работам.

Ранее глава города Юрий Шалабаев говорил о том, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Новгороде благоустроят 28 общественных пространств в 2023 году. За объекты для благоустройства проголосовало почти 100 тысяч жителей.

Также глава города отметил, что скоро специалисты подготовят для общественного обсуждения проекты по благоустройству, выбранных нижегородцами территорий.

– Нам важно ваше мнение не только в том, что отремонтировать, но и как. Где нужны качели или детская площадка? Нужны ли лавочки? Поменять ли освещение? – сказал Юрий Шалабаев.