Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 14:42

Три образовательно-производственных центра создадут в Нижегородской области в 2023 году

Они будут созданы в рамках проекта «Профессионалитет»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

В 2023 году в Нижегородской области создадут еще три образовательно-производственных центра. Они будут созданы в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

- В Нижегородской области будут созданы три кластера по направлениям «машиностроение», «строительство» и «сельское хозяйство», - рассказали в министерстве.

Регион вновь вошел в число победителей конкурса правительства России на право государственного гранта для развития образовательно-производственных центров.

- Благодаря такому подходу происходит взаимодействие колледжей и предприятий реального сектора экономики, - рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. – Предприятия принимают самое активное участие в проекте. Они контролируют содержание образовательных программ и практической подготовки обучающихся.