Три образовательно-производственных центра создадут в Нижегородской области в 2023 году

В 2023 году в Нижегородской области создадут еще три образовательно-производственных центра. Они будут созданы в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

- В Нижегородской области будут созданы три кластера по направлениям «машиностроение», «строительство» и «сельское хозяйство», - рассказали в министерстве.

Регион вновь вошел в число победителей конкурса правительства России на право государственного гранта для развития образовательно-производственных центров.

- Благодаря такому подходу происходит взаимодействие колледжей и предприятий реального сектора экономики, - рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. – Предприятия принимают самое активное участие в проекте. Они контролируют содержание образовательных программ и практической подготовки обучающихся.